Marcos Senna: "Este Villarreal tiene mucha calidad y podemos hacer algo importante este año"

Marcos Senna ve bien a su Villarreal este año. El exuftbolista ha hablado en 'Radioestadio' sobre el Submarino Amarillo, que ha comenzado como un tiro esta campaña: "Sumando los puntos de Marcelino en la segunda vuelta, habríamos acabado en cuarto lugar, y esta temporada ha dado seguimiento. Hemos empezado bastante bien y siempre digo que es fundamental empezar bien, porque ahí ya tenemos un margen de error. Este equipo tiene mucha calidad y podemos hacer algo importante este año".

"La primera parte me ha gustado el Villarreal, jugar contra el Madrid, por mucho que no tenga su mejor día, es capaz de hacer lo que ha hecho hoy", ha dicho Senna sobre el partido entre Madrid y Villarreal de este sábado en el Bernabéu, a lo que ha añadido que el equipo debe "seguir en la línea" y "no comerse la cabeza por la derrota": "Somos conscientes de que al final no es nuestra liga, no tenemos que comernos la cabeza por la derrota de hoy y ahora a recuperarnos en el parón para seguir lo que estábamos haciendo".

Además, Senna ha subrayado la "importante columna vertebral" del Villarreal y se ha referido a la retirada de Andrés Iniesta: "Le deseo muchísima suerte a Iniesta. Obviamente es difícil retirarse, uno tiene que ir adaptándose, cambiando el chip, pasando página, porque hay que adaptarse cuanto antes, es una rutina que llevamos prácticamente toda la vida que se acaba. Nadie ha muerto por irse, yo he pasado por ahí, hoy estoy más que adaptado".

El exfutbolista también ha comentado la posible lesión grave de Carvajal en los instantes finales del duelo en el Bernabéu: "Siempre es muy duro cuando un compañero se lesiona y más a falta de un minuto, por cómo se ha lesionado, tiene este plus de dureza. Es un momento muy duro, donde desconectamos de nuestro pan de cada día. Es lo que más nos gusta hacer y de repente te encuentras con una lesión que parece ser muy grave".