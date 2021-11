Juan Espino, primer español en luchar en la UFC

Juan Espino le cuenta a Paco Reyes que está contento de formar parte de la historia y del buen momento que está viviendo ahora el deporte en España.

"Empecé con 15 años, y en esto llevo ya 26 años entre diferentes modalidades. Tal vez la UFC fue tan difícil porque claro, como no había precedentes digamos como otros países que tienen más facilidad, encima mi edad... Quise ir en su momento pero no tenía ninguna oportunidad y por eso me tardé un poco" asegura Espino.

"El León Blanco"

Dedicó un tiempo a la lucha senegalesa, que le apodaban "El León Blanco", porque acabó invicto su trayectoria allí y se convirtió en un icono.

"Lo de León Blanco, viene porque allí a los luchadores les llaman leones. Los combates me fueron bastante bien y el deporte en Senegal tiene un aspecto muy superior en lo que el fútbol significa aquí, porque también es un tema político, religioso, musical... y los luchadores en Senegal son una eminencia" afirma.