Camino Martínez: "Mi sueño es vivir unos Juegos Paralímpicos"

Camino Martínez es nadadora y este fin de semana ha pulverizado todos los récords en el Campeonato Europeo de Natación Adaptada para personas con síndrome de Down que se ha celebrado en Ferrara. Su palmarés es impresionante: seis medallas de oro, tres marcas mundiales y cinco marcas europea. Y para terminar, fue nombrada la mejor nadadora de todo el torneo.

En Radioestadio, cuenta cómo vivió el momento en el que anunciaron que era la mejor nadadora y qué significa para ella haber conseguido todo lo que ha logrado este fin de semana.

"Estoy muy emocionada por todo lo que he hecho porque he tenido un año muy duro y nunca pensé que iba a hacer lo que hice en el campeonato. Pero no soy solamente yo, sino que tengo un equipo de natación y todos los demás también son unos campeones, también tienen récords y son muy buenos", asegura.

¿Cuál es el siguiente reto?

Asegura que su próxima parada es el Campeonato del Mundo, que se celebrará en París, y al que ha sido convocada junto al resto de sus compañeras. Aunque reconoce, que en realidad, su gran sueño es que le dejen ir a los Juegos Paralímpicos.

"Los siguientes son en 2024 y espero que nos llamen porque llevo tiempo esperando ir. Quiero vivir unos Juegos", afirma.