Tertulia: "En la UEFA interpretan mejor las normas del VAR que en la liga española"

Empezamos hablando de las jugadas arbitrales del encuentro. Enrique Ortego cree que en líneas generales el árbitro está acertado: "El reglamento dice que lo de Griezmann es roja. La jugada del penalti a Giménez en España nunca la hubieran echado atrás. Aquí si hay contacto no se rearbritra". Algo que puntualiza Edu García: "Que en España no lo piten no puede eclipsar que esto es más justo"

A Ortego le parece grave el error de Hermoso en el penalti que comete: "El penalti de Hermoso es para hacérselo mirar. Es un error que te puede dejar fuera de la Champions. Es incomprensible"

"Hoy era un día para jugar con defensa de cuatro. El primer gol es el ejemplo del desorden de la defensa del Atlético". En ese sentido cree Edu García que "el Atlético ha salido 20 minutos a esperar y te arriesgas a que te pase eso. A Salah le han flotado en el gol

"No entiendo que un equipo salga a defender desde el minuto uno", señala Edu García algo en lo que no está tan de acuerdo Misterchip: "Yo si lo entiendo porque muchas veces era muy inferior a su rival y porque le fucionaba. Ahora se entiende menos porque tiene equipo para plantar más cara, chirría un poco más".

En cuanto al partido del Real Madrid empieza Misterchip con una reflexión y es que no sabe si el Real Madrid está bien o mal: "Sinceramente es que no sé cómo está el Madrid, no sé si está bien o mal, no sé si está haciendo o no buena temporada"

Y debatimos sobre la posible alineación en el clásico. En la tertulia ven que repetirán entre 9 y 10 de los de hoy. Valverde y Nacho los que podrían entrar en el equipo. "El Real Madrid me ha gustado, todo compesado y equilibrado. Con un Benzemá indetectable y un portero que ahora es el mejor del mundo", señala Ortego.

El análisis de Segurola

"El Real Madrid hoy me ha parecido un partido intachable. Este partido hay que medirlos por el nivel del que gana. Todos los jugadores han estado a un gran nivel. El centro del campo ha dominado el partido y los delanteros lo han definido. Con Benzemá queda la duda, marca goles pero también es un centrocampista excepcional. Vinicius está en estado de explosión. Su pelea es ganar consistencia. Hay una naturalidad y confianza en todo lo que hace que revela un jugador buenísimo".

"El de Hermoso es un error impropio de un jugador de primera división, en un momento fatal. Pero estas cosas pasan en el fútbol. Creo que el juego hay que interpretarlo. Griezmann en ningún momento quiere hacer esa entrada. Es una jugada peligrosa pero el árbitro tiene que interpretar que no hay la más mínima intención".