Tertulia: ¿Es suficiente para el Barcelona una derrota digna?

"No se esperaba que el Barcelona tuviera esa capacidad para meter al Real Madrid atrás. Sí esperábamos una reacción pero hoy se ha visto muy cerca y a un equipo con otro aire", comenta Fernando Polo en su primer análisis del Clásico. Edu García destaca el buen partido que se ha visto aunque no le gusta mucho el discurso de que el Real Madrid ha ganado por las contras que ha dejado caer Xavi y Piqué porque es un estilo tan válido como otro.

"Brotes verdes y derrota digna es algo que denota que el Barcelona se siente muy inferior. Si hubiera ganado el Barcelona no imagino al Real Madrid hablando de derrota digna", asegura Edu Pidal. Para Cayetano Ros la diferencia ha estado en las individualidades porque Benzemá y Vinicius han demostrado estar muy por encima del resto.

Hablamos de las conclusiones del partido, para Cayetano Ros la buena noticia para el Barcelona es que ha demostrado estar cerca del nivel del Real Madrid y su plantilla tiene más futuro para que la de los blancos, algo con lo que no está de acuerdo Fernando Burgos porque el Real Madrid tiene jóvenes como Vinicius, Camavinga, Valverde, Rodrygo... Polo opina que el bloque del Real Madrid es ahora mismo superior al del Barcelona con líderes como Benzemá, Modric o Courtois. Además, asegura que Dembelé tiene que marcar goles, no vale solo con desequilibrar y regatear.

En cuanto a nombres propios, asegura Cayetano Ros que ha visto a Busquets por debajo de su nivel, lastrado por su error en el primer gol. Enrique Ortego considera que el Real Madrid ha echado mucho de menos a Alaba porque es un jugador que hace que el equipo defienda diez metros por delante.

El análisis de Segurola

Se incorpora al debate Santi Segurola que analiza lo que no le ha gustado de los de Xavi: "No recuerdo a Busquets jugar tan mal como hoy. A Alves se le ve el cartón y Ferrán no ha tocado la pelota. Ferrán tiene un problema, va a tener que estar a la altura de lo que se ha pagado. Y Frenkie de Jong ya me parece una calamidad directamente. La apuesta debe ir por los chicos jóvenes porque están funcionando".

En cuanto al Real Madrid, pondera la figura de Vinicius pero sigue destacando al que para él es el líder: "Benzemá no ha aparecido mucho pero los tres flashes que ha tenido han dado mucha ventaja al Real Madrid y eso demuestra su categoría".