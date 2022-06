La reivindicación de la afición del Atleti: la camiseta, el escudo y el paseo de leyendas

Desde la Asociación Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, Alberto García, explica que han pedido una reunión con diferentes estamentos del club ante el malestar por varias decisiones de las últimas fechas. "Hay una fractura entre la afición y el club y hay que sentarnos todos a dialogar para ver estos temas que están trayendo tanta polémica".

"La camiseta no nos gusta, en los grupos de whatshapp es un clamor desde el primer momento. No compramos ese argumento del Manzanares, la imagen que representa al Atleti son las rayas verticales", señala y recuerda que lo del escudo no se ha olvidado: "Lo del escudo seguimos pidiendo que se haga un referéndum entre la afición".

"Paseo de leyendas no es, es de jugadores centenarios. Hay jugadores muy importantes que están ausentes. Creemos que la afición debe participar", apunta sobre otro de los temas polémicos.