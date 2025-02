Raúl Martín Presa: "No sabemos por qué en unos agarrones entra el VAR y en otros no"

La polémica arbitral sigue marcando la actualidad en LaLiga. Este lunes el Barça ha aprovechado los pinchazos de Real Madrid y Atlético para dar el salto desde la tercera hasta la primera plaza en un partido en el que hubo varias acciones dudosas.

Los culés se impusieron gracias a un penalti, tras revisión en el VAR, por culpa de un agarrón a Íñigo Martínez en una jugada a balón parado, pero no se revisaron dos jugadas parecidas en el área culé. Además, el colegiado anuló un gol al Rayo Vallecano por un fuera de juego posicional.

El presidente del equipo rayista, Raúl Martín Presa, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el partido donde ha asegurado que "si hemos perdido no es por culpa de los árbitros" y se ha mojado sobre las jugadas polémicas. Cree que el árbitro acierta al señalar penalti sobre Íñigo Martínez, pero no al anular el gol a De Frutos porque "Nteka está saliendo de la jugada".

Además, también ha señalado que en los otros agarrones también debía haber entrado el VAR. "Creo que el Rayo ha sido perjudicado porque si entran en una acción deben entrar en las otras dos", explica.

Lo que sí ha querido dejar claro Martín Presa es que "no dudamos de la honorabilidad de los árbitros" porque "son profesionales a los que les cuesta muchísimo llegar a Primera División y lo quieren hacer lo mejor posible".

"El problema lo tenemos en la legislación, no en los árbitros (…) No sabemos por qué en unos agarrones se entra y en otros no", ha sentenciado.