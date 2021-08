Raúl Albiol: “Se me hace raro no ver a Ramos en la Selección pero los años pasan para todos"

Raúl Albiol ha sido convocado por Luis Enrique para para los compromisos ante Suecia, Georgia y Kosovo. El defensor de 35 años, que no formaba parte de la convocatoria del combinado nacional desde noviembre de 2019, vuelve a ir con el combinado nacional. “Estoy feliz de estar aquí. Me he encontrado a un gran grupo que me ha recibido muy bien, estoy contento”, celebró.

El jugador del Villarreal habló sobre la ausencia de Sergio Ramos, jugador con el que ha compartido vestuario en el Real Madrid y en la Selección. “Se me hace raro. Tanto por Sergio como por muchos otros que he estado con ellos. Los años pasan para todos y es algo normal, los equipos se van renovando, esto es fútbol”.

Sobre la falta de efectivos del club merengue en La Roja, declaró que: “El mister decide llevar a los que él cree que son mejores para cada momento. Al final son etapas y pasa con muchos equipos”. Al ser cuestionado por los temas de debate en la Selección, indicó que: “De Mbappé no hemos hablado nada.

"Lo de Correa fue roja"

También habló sobre el desafortunado gol en propia de Mandi que privó de la victoria a los de Emery en el Wanda: “Todos estábamos cabreados por la forma en la que perdimos dos puntos. Fue un error nuestro y a falta de 10 segundos se nos escapó una gran victoria en un campo complicado. No se puede culpar a nadie, es un error colectivo, un accidente. Fue una pena, estamos jodidos, pero esto acaba de empezar”. Además, cree que la acción que sufrió por parte de Correa fue roja: “Para mí, sí. He visto expulsiones por menos. Es una acción clara, pero el árbitro no lo vio y el VAR no le dijo nada”.

En cuanto al penalti errado en la Supercopa de Europa que supuso la victoria del Chelsea, confesó que el fútbol "a veces te sorprende y pasas cosas que no te esperas. Fallé y perdimos. Sentí dolor durante unos días y luego seguí para delante”.