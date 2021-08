Óscar García: "En Francia se habla más de la llegada de Messi que de la salida de Mbappé"

LEER MÁS El Real Madrid a punto de cerrar el fichaje de Camavinga

Ayer fue un día histórico para la Ligue 1 y para la ciudad de Reims después del debut de Leo Messi con la camiseta del PSG. A pesar de la derrota por 0-2, con dos goles de Mbappé, hablamos con el técnico del Stade Reims, Óscar García, sobre ese momento.

"En este partido nos han puesto en el mapa de todo el mundo. Desde cuerpo técnico, jugadores, club y la ciudad éramos consciente de lo que suponía. Que Messi haya jugador su primer partido en Francia aquí, es histórico", cuenta y explica que "normalmente vienen al estadio 35 periodista y ayer había 140".

El catalán vivió el partido desde la grada ya que estaba sancionado "al ayudante del banquillo lo dejé sordo", dice entre risas. Y explica como vio al astro argentino en su estreno. "Ha hecho una preparación rápida, lógicamente el mejor Messi está por llegar. Jugó solo 20-30 minutos contra nosotros y era su primer partido con una pretemporada extraña. Pero como entrenador cada vez que toca el balón sufres".

Óscar cuenta que en Francia se habla más de la llegada de Messi que de la posible salida de Mbappé y que hasta que no vio al argentino en París no se lo creyó. "Ayer se me hizo raro verlo con otra camiseta. Me dio mucha pena que Messi saliese del Barça pero si tenía que salir, qué mejor que la liga francesa. Nos revaloriza a todos, nos pone en el foco", resalta.

Y destaca de la gran plantilla del PSG esta temporada. "Tienes que estar pendiente de muchos jugadores y la llegada de los de este año les fortalece mucho. Nosotros estamos en otra dimensión con otros objetivos, somos un equipo pequeño y humilde. Ayer demostramos que se le puede competir pero la competencia del PSG la va a encontrar más en Champions que en la Ligue 1", resalta.

Sobre el nivel de la liga francesa explica que los equipos son menos físicos y es una liga de muchas transiciones. "El ritmo es alto, a ni el táctico no está a nivel que la española pero el ritmo, potencia está dentro del top 3".