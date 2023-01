¿Puede el juez revertir la decisión por la que el Barça ha podido inscribir a Gavi?

La página web de LaLiga ya registra el alta con el número seis de Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', después de una resolución de un juzgado de Barcelona ante la cual la patronal del fútbol español ya anunció que presentará un recurso. Antonio Aguilar, periodista de Iusport señala que "LaLiga entiende que los dos criterios que se emplean para una cautelar el Barça solo cumple uno. La Liga cree que puede convencer al juez que no hay apariencia de buen derecho y por tanto no procede la cautelar".

"El Barça ha usado un mecanismo que le confiere la ley. Cada caso es diferente y en este había un argumento poderoso, si no inscribía a Gavi antes de esta noche, la cláusula no operaba y el Barça se arriesgaba a perder a Gavi de aquí al 30 de junio", añade y explica un punto importante: "Ahora tendrá que valorar si el Barça cumple las normas del fairplay. LaLiga está convencida de que no y pueden convencer al juez para que cambie de opinión".