Pedro León: "Estoy muy ilusionado de volver a casa y cerrar el círculo"

Pedro León ha cerrado su llegada al Real Murcia, el club con el que empezó a despuntar. Tras una extena trayectoria, llega el momento de volver a casa. El futbolista reconoce en Radioestadio noche que tenía ofertas para seguir en segunda pero considera que era el momento de regresar a Murcia: "Había posibilidades de seguir en Segunda División. Había cosas encima de la mesa, pero quería elegir yo cuando era el momento de volver".

El mediocentro vuelve 15 años después de su salida pero considera que todavía tiene mucho que ofrecer: "Aun me queda fútbol. Quería decidir yo cuando volver. Me hubiese gustado que fuese otra categoría como el Real Murcia merece. Creo que ha llegado el momento y me siento muy ilusionado de cerrar el círculo y volver a casa"