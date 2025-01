¡La oposición pide la dimisión de Laporta!: "Contemplamos una moción de censura"

La oposición dice basta a Laporta a través de un comunicado en la que 10 asociaciones y grupos de opinión, piden la dimisión del actual presidente del Barcelona. El caso Dani Olmo y Pau Víctor con la negativa a sus inscripciones, se ha convertido en "la gota que colma el vaso" de una gestión que ha decepcionado a muchos socios del club culé.

Carles Agustí, consultor de gobernanza de 'El Senyor Ramon', se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche para dar todos los detalles de lo que hay detrás de ese comunicado: "No somos un grupo de oposición, somos grupo de opinión. Los grupos de opinión aportamos ideas y opiniones para mejorar la situación del Barça y no nos posicionamos con ningún bando pero en esta ocasión extrema, como fue la de Bartomeu, lo tenemos que hacer. No querríamos haber llegado a este punto".

"Empezamos por un modelo de gobernación completamente obsoleto donde el socio, que es el propietario del club, no tiene voz; un modelo de gestión completamente presidencialista y una gestión que se ha demostrado que ha sido un desastre en todos los terrenos", afirma. Carles representa a una de las 10 asociaciones que han firmado bajo un duro comunicado que amenaza la continuidad de Laporta y su Junta Directiva al frente del Barcelona.

"Pedimos la dimisión, que eso incluye dar explicaciones sobre lo que ha pasado, que de momento no lo ha hecho. Si esto no pasa, pedirle que se someta a las urnas a través de una moción de confianza y si no lo hace, contemplamos seriamente, más o menos a corto plazo, una moción de censura". "Le pido a Laporta que escuche, no se puede gobernar sin escuchar", concluye.