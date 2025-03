Juan Carlos Unzué: "No podemos permitir ni un día más que una persona que quiere vivir se vea obligada a morir"

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que acaba paralizando casi todos los músculos del cuerpo. Esta patología, aunque no afecta a la musculatura ocular, al control de esfínteres ni la sensibilidad cutánea, impide desarrollar una vida normal al enfermo, quien se vuelve completamente dependiente.

La ELA es la enfermedad que padece desde hace casi seis años Juan Carlos Unzué, exfutbolista español que actualmente tiene 57 años. "Estos últimos meses voy notando que el aspecto respiratorio va limitándose", contaba Unzué en los micrófonos de Onda Cero en 'Radioestadio noche'. "Me cuesta más esfuerzo poder hablar de forma continua".

Unzué ha recordado el momento en el que anunció su enfermedad. A partir de entonces recibió un aluvión de mensajes y de llamadas de preocupación y también de cariño que le acompañaron en los primeros momentos de un camino muy difícil. "Tengo claro que mi actitud es mucho mejor desde el primer día porque apareció la palabra mágica: aceptar. Aceptar que la ELA iba a formar parte de mi vida".

Cuando alguien enferma de ELA, igual que le ha ocurrido a Unzué, la vida da un giro de 180 grados para siempre. En este camino es muy importante contar con el apoyo de familiares y amigos, aunque no basta con eso, porque también hace falta ayuda. Una ayuda que Unzué ha encontrado en quien podría definirse como uno de los pilares más importantes de su vida: "El día que te casas hay un momento en el que lees 'estaré junto a ti en la salud y en la enfermedad'. Poder comprobar que eso se hace realidad en un momento de tanta dificultad es impagable".

Renuncia a la traqueotomía

Una de las últimas noticias que han salido a la luz sobre el avance de la enfermedad de Unzué es que ha renunciado a hacerse una traqueotomía cuando el momento lo requiera. "Es una decisión muy personal que todo el mundo tiene que respetar", señala. "Por suerte he sentido que los que tengo a mi alrededor han respetado y no han condicionado mi decisión".

A este respecto, el exfutbolista asegura que si la hubiera "necesitado en el primer o segundo año de la enfermedad seguramente lo hubiese hecho". Sin embargo, explica que después de llevar con la enfermedad casi seis años, no tiene la sensación de que le vaya a "generar una calidad de vida suficiente como para seguir" sintiéndose útil y dar sentido a su vida.

"Ya he condicionado mucho su vida (de su mujer). Todo lo que hemos vivido ha sido fantástico, entonces creo que ya está bien por mi parte", apunta al respecto. "No tengo miedo. Te enfrentas a la muerte el día en el que te diagnostican, pues es una enfermedad que tiene una esperanza de vida de entre tres y cinco años". Y recuerda que "la aceptación de la enfermedad no solo te ayuda a ti, sino a la gente que más quieres, a la gente que te está cuidando y ayudando".