La opinión de Villadelprat: "Veo la mano de Briatore detrás de todo esto"

Este lunes Fernando Alonso puso patas arriba la parrilla del Mundial de Fórmula 1 para la próxima temporada tras anunciar por sorpresa su fichaje por Aston Martin. El asturiano dejará Alpine tras no alcanzar un acuerdo con la escudería francesa, que le ofrecía solo un año más de contrato.

Todo parecía indicar que el australiano Oscar Piastri sería quien ocupara el asiento de Alonso la próxima temporada, y así lo ha anunciado la escudería francesa este martes. La sorpresa ha llegado tan solo unas horas más tarde, cuando el propio piloto ha negado en sus redes sociales que tenga contrato con la escudería para el próximo año. "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año", ha explicado en un tweet.

El experto Joan Villadelprat da su impresión en Radioestadio noche: "Lo de Alpine parece una comedia de Berlanga. El pulso que estaba echando Alonso lo hacía con un as en la manga, el de Aston Martin".

No se explica cómo Alpine ha dejado escapara a dos pilotos de máximo nivel en apenas unas horas: "Han hecho el ridículo con todo. Han dejado escapar a Fernando y a Piastri. A ver a por quién van ahora".

"Es un bofetón de Alonso a Alpine tremendo. Deben rodar cabezas, imagino que la de Laurent Rossi", añade. Y apunta a una figura detrás de lo que ha pasado con Alonso y Piastri: "Veo la mano de Briatore en la forma en que se ha hecho esto". El italiano tiene muy buena relación con el asturiano y con Mark Webber, agente de Piastri.

Y se hace una pregunta que vaticina un negro futuro para Alpine: "¿Quién va a desarrollar a ahora el coche, Ocón, que copia todo lo que hace Fernando?".