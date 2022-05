Odriozola: "Me siento preparado para el Real Madrid de cabeza y de corazón"

Álvaro Odriozola ha terminado una gran temporada en la Fiorentina y ahora le toca disfrutar como espectador de la final de la Champions: "El sábado me pongo la camiseta y a animar y a ver la final. Por supuesto que a uno le gustaría estar allí, pero he tenido un año muy bueno en lo personal y colectivo. Estaré pegado al televisor y animando como el que más".

Reconoce que tras las remontadas del Real Madrid, mucha gente le preguntaba que cómo era posible: "Mis compañeros, prensa, estaban asombrados. Yo decía que no hay explicación, es el Real Madrid. Los dioses son blancos".

"El Real Madrid es el rey de Europa. En las finales no hay favorito pero la champions es territorio blanco. Ojalá haya suerte y la gane el Real Madrid", añade el futbolista que sabe lo que es ganar una Champions porque lo hizo con el Bayern de Muncih: "Es un recuerdo especial. Cuando sueñas con ser futbolista, suenas con la final de la champions. Cuando te das cuenta que estás ahí, es muy especial. Los días previos, hablarlo con tus compañeros. Son días muy intensos, con nervios pero muy especial".

Su temporada ha sido muy buena y le ah ayudado a mejorar en todo: "Florencia es la cuna del Renacimiento y yo he tenido un renacimiento futbolístico. Hablé con Carlo y decidimos salir a jugar. No ha podido salir mejor. He aprendido mucho, sobre todo defensivamente. En Italia se aprende mucho, es como un máster tácticamente. He jugado mucho, la Fiorentina ha vuelto a Europa, todo ha salido a la perfección".

"A los dos meses di mi primera entrevista en Italiano y me dijo que ya hablaba mejor que Joaquín. Me han dicho que aquí era muy querido por su forma de ser", reconoce entre risas.

Y de cara a su futuro, solo tiene una idea, triunfar de blanco: "De cabeza y de corazón me siento preparado para el Real Madrid. Ha sido un gran año. Así lo he transmitido a mi agente y es el objetivo. Me siento un hombre y no un niño y vamos a por todas".