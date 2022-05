Valdano: "Si Mbappé quiere venir en tres años, yo le espero en el aeropuerto con los brazos abiertos"

Jorge Valdano recuerda el camino del Real Madrid y se emociona con lo que pasó ante el Manchester City: "He vivido muchas cosas pero creo que nunca he visto el Bernabéu como esa noche. Desde que marca Rodrygo tenía la visión del campo y la de la gente. No sabía cuál me gustaba más. La gente parecía estar poseída por los demonios del fútbol. Hay un componente de fe. La gente es creyente a pesar de resultados adversos. La gente se queda en el campo esperando que pase algo extraordinario y todo se va contagiando".

"Es más fácil tener suerte con el mejor portero del mundo y con el mejor delantero del mundo. Te permiten ganar partidos que no mereces", señala Valdano que da las claves de la gran cita: "Falta coronar una temporada extraordinaria. Pero enfrente hay un equipo fantástico y las finales tienen sus propias reglas. Para esta final creo mucho en el factor Vinicius. Son corazonadas, no hay nada científico".

Y no tiene duda, Benzemá merece el Balón de Oro pase lo que pase: "Hubo un tiempo en el que los que defendíamos a Benzemá teníamos que usar muchas palabras. Ahora se defiende con números. 40 partidos y 40 goles pues no hace falta decir más. Ha aparecido un jugador absolutamente completo que pase lo que pase en la final, merece el balón de oro".

Sobre la decisión de Mbappé, solo achaca una circunstancia al jugador: "El Madrid sigue siendo el Madrid sin Mbappé. En cambio el PSG necesite de Mbappé para ser el PSG. Toda decisión libre me parece legítima, me da igual si ha sido por presión, dinero o lo que le dé la gana. Si tengo que hacerle un reproche como madridista es que tomó la decisión tarde. Si lo hubiera anunciado antes el Real Madrid podría haber ido a por Haaland. Al final, Mbappé se fue con el más rico y Haaland se fue con el más rico". y no duda: "Si dentro de tres años quiere venir yo lo esperaría con los brazos abiertos en el aeropuerto. Ahora ha tomado una decisión y no se puede tomar como una falta de respeto al Real Madrid"

"La imaginación negativa también la tengo. El Real Madrid da la sensación que necesita ganar la champions un poco más que la semana pasada. Llegar hasta aquí ya es para quitarse el sombrero", finaliza.