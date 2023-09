Miguel, el abuelo que conoció por sorpresa el Bernabéu a sus 85 años: "Me eché a llorar"

Sandra nos cuenta cómo surgió el grabar a su abuelo en su primera visita por sorpresa al Bernabéu: "Estamos alucinando. El caso es que mi familia recibió los vídeos, por decirlo así, en bruto, cuando pasó todo esto y fueron todos ellos los que me dijeron solo tienes que montarlo y subirlo porque lo tiene que ver todo el mundo esto súper emocionante".

"Llevaba ya escuchando a mi abuelo mucho tiempo diciendo que quería conocer al nuevo Bernabéu. Decía yo no me puedo morir sin ver el Bernabéu. Total que decidí que yo le quería llevar y este verano ya dije no puedo alargarlo más que mi abuelo ya está mayor. El primer partido de Liga que haya en el Bernabéu le llevo. Y así fue. Entonces nada. Le engañamos. Le dije que me tenía que acompañar al al hospital", añade.

Cuando le enseñó las entradas no pudo evitar emocionarse: "Él al principio no reaccionaba, y yo abuelo, mira lo que tengo en la mano y ya le enseñaba las entradas que vamos al campo y no reaccionaba y le digo ¿Dónde crees que vamos? Y me dice, pues al hospital y le digo no abuelo, vamos al fútbol y ya echa a llorar".

Miguel explica por qué el Real Madrid es tan importante para él: "El Madrid lo llevo desde que tenía 14 años en mi alma, y yo ahora ya con la edad que tengo, que es faraónica. Gracias a mi nieta que vale un potosí y me lo tenía oculto y ya llegamos allí en la cuesta donde está el hospital y para el coche... me enseñan eso, y mira, yo ya no podía más y yo me lie a llorar".