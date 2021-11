Manolo Jiménez: "Grecia tiene muchos jugadores en ligas importantes y el estadio va a apretar"

Hablamos con el entrenador Manolo Jiménez que conoce muy bien Grecia después de cuatro etapas en Grecia. Da por cerrada su etapa en el fútbol griego, "nunca digas de este agua no beberé pero veo cerrada la etapa". "Tienen un buen equipo. Muchos jugadores en ligas importantes, el estadio Oaka va a apretar de lo lindo. Lo bueno es que tienen alguna baja importante", añade.

Recordamos aquella escena del presidente del PAOK con un arma en el campo: "El presidente del PAOK no es griego es ruso. Me pilló en el estadio y me lo crucé pero no me di cuenta lo que iba a hacer". Pero asegura que es solo una anécdota: "El fútbol griego ha evolucionado mucho. España lo único que se va a tener que preocupar es de jugar bien para ganar".

Grecia tiene necesidad de ganar el partido pero allí tienen claro que no van a volverse locos para buscar la victoria: "Han cambiado el sistema en los últimos partidos a un 3-5-2"

Sobre la llegada de Xavi cree que no es justo compararle con Guardiola: "Guardiola podía hacer ese fútbol porque tenía los jugadores que tenía. El 90 por ciento de los entrenadores tiene que adaptarse a la plantilla. Cada uno pone sus normas". Y no ve a Dani Alves de vuelta: "El Dani Alves que yo entrené era el mejor lateral derecho del mundo, un fenómeno....con 38 años, no creo que vuelva al Barça"

El entrenador de la selección griega, John van 't Schip, tiene un plan para enfrentarse a España, "presionar para crear peligro", anunció en la conferencia de prensa previa al partido."Sabemos que les gusta tener el balón, por eso tenemos que defender tan arriba como sea posible para crear ocasiones de peligro", declaró. El técnico holandés no ha querido dar más detalles sobre la estrategia con la que afrontará el partido de este jueves, pero ha asegurado que "hay un plan" y que "todos los jugadores lo tienen bien estudiado".