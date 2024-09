Manolo González: "Estoy convencido de que ganaremos en el Bernabéu"

Este sábado el Espanyol juega uno de los partidos más exigentes de toda la competición de LaLiga, visita el Bernabéu en la jornada 6 para enfrentarse al vigente campeón. El Espanyol ha sumado 7 puntos en las 5 primeras jornadas y llega con una dinámica positiva tras sumar dos victorias seguidas, algo que no conseguía desde febrero de 2023.

El entrenador del conjunto perico, Manolo González, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la previa del encuentro: "Tenemos que tener un alto porcentaje de acierto e intentar que no penalicen las que tienen ellos. El equipo a partir del minuto 20 contra el Atlético de Madrid empezó a mejorar y los dos partidos de casa hicimos méritos para sacarlo".

Habla de Ancelotti como un "referente para los entrenadores y un ejemplo de señorío". "Son equipos que tienen el potencial y la calidad de meterte atrás y lo que quiero es que tengamos la capacidad de gestionarlo. Estoy convencido de que ganamos en el Bernabéu. Si hacemos bien las cosas somo capaces de hacerlo", confía.

Además, llega con la buena inercia de su delantero, Javi Puado, que fue el nombre propio de la victoria contra el Alavés marcando un hat-trick: "Estamos muy contentos con él porque nos da mucho. Se lo merece por el trabajo que hace cada día".

Manolo González está al frente del Espanyol tras ascenderlo de la Segunda División, aunque por un momento su futuro y su continuidad fue incierta algo que creaba desconcierto en la afición perica que confiaba en la continuidad de su técnico. Finalmente, Manolo fue renovado por un año más para entrenar al equipo en la máxima categoría del fútbol español: "No pedí seguir, quería el ascenso. Si después se consiguió la unanimidad para que siguiera yo muy feliz".

"He tenido la suerte de que los socios y simpatizantes me han ayudado mucho y han estado siempre a mi lado. Son muy cercanos y cariñosos. Queremos devolverle con trabajo todo el cariño que me dan. Ojalá la afición del Espanyol tenga un año bonito que es lo que merecen", concluye.