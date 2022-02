Kravets: "Iría a la guerra pero mi mujer y mi madre me dicen que no"

Vasyl Kravets, es jugador del Sporting de Gijón y nacido en Ucrania. Pasa por Radioestadio noche y nos cuenta su incomprensión ante lo que está pasando en su país: "No entiendo nada. No puedo creer lo que está pasando. Mi padre, mis amigos y mis hermanos tienen que ir a la guerra".

Él se plantea ir a luchar pero su familia le dice que no lo haga. Se plantea en qué podría ayudar porque ahora mismo no sabría hacer nada de combate: "Sí yo iría a la guerra pero mi mujer, mi madre me dicen que no. Qué ayuda puedo dar, llevar balas, traer agua. Si voy iría a mi ciudad y tendría dos meses de formación, de cómo disparar y esas cosas".

Para él, el gran responsable es el presidente de Rusia: "En el mundo no hay una palabra para que pueda decir quién es Putin, es un diablo con cara de persona. Es increíble que en 2022 diga a su ejército que tienen que ir a Ucrania. Es un demonio"