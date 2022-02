¿Es factible una invasión rusa a todo el territorio de Ucrania?

José Enrique Ayala, militar retirado y analista de la Fundación Alternativas que me lo van a reclamar, explica en La Brújula su visión sobre el ataque ruso en Ucrania: "Aunque el ejército de Ucrania se ha reforzado no está en condiciones de resistir el avance ruso que es muy superior. Hasta ahora han ofrecido poca resistencia"

"Es muy difícil saber cuáles son las intenciones de Putin. Mi opinión es que está creando las condiciones para que todas las provincias del este, con población afín a Rusia, puedan declarar su independencia como en Lugansk o Donestk", señala.

Sobre esas regiones, explica Ayala que "no sé si se integrarían en la Federación rusa pero toda esa zona pasaría a estar protegida y bajo la influencia rusa. Pero es una hipótesis. El mal mayor sería la ocupación de todo Ucrania pero creo que eso no va a pasar porque es muy costoso a nivel humano y económico. No creo que vaya a haber una invasión masiva a Ucrania. A lo mejor lo que pretende Putin es que los propios ucranianos depongan a su gobierno y establezcan uno prorruso. Pero dudo de la eficacia de esa media".

El experto señala que Ucrania está abandonada por el resto de países y ese es uno de los motivos de llegar a esta situación: "Si la OTAN se hubiera ofrecido a defender Ucrania la situación sería otra. Ucrania está abandonada"

"Un fracaso de Europa no es. Europa no está en condiciones de ser un actor global de seguridad. La OTAN es la única garantía de seguridad en Europa", señala Ayala que descarta que Rusia pueda atacar a cualquier país de la Unión Europea o de la OTAN.

En cuanto a las sanciones, aunque ve que pueden hacer daño a Rusia a medio y largo plazo, en este momento no preocupa mucho a Putin: "Putin sabe perfectamente que sanciones le espera por lo que no parece que sean muy disuasorias. China va a garantizar a Rusia colchón financiero si se ponen las cosas feas. Rusia tiene una reserva de 630.000 millones de dólares"

No considera que lo que ha pasado en Europa se pueda replicar en China: "Lo de China con Taiwan es más de paciencia estratégica. Va a caer como fruta madura y no creo que se metan en el terreno militar. China defiende la integridad territorial de todas las naciones. En Ucrania ellos tienen que estar callados"

"Rusia tiene más armas nucleares que EEUU, Francia y Gran Bretaña juntos. Ni Putin ni nadie se va a meter en ese jardín", finaliza.