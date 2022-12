Jorge Valdano: "Todos parecían necesitar una corona para consagrar a Messi, pero yo no la necesitaba"

"He disfrutado mucho este Mundial. No tenía muy claro que Argentina pudiera llegar a la final, porque encontró muchas dificultades desde la primera derrota contra Arabia Saudí. Se ganó a toda emoción y eso me parece una maravilla, uno se entrega al fútbol para emocionarse y el Mundial ha sido capaz de sacar lo mejor del fútbol", asegura Jorge Valdano sobre la cita mundialista en Qatar.

Sobre la final, considera que "dio para todas las emociones imaginables": "Llegó a parecer el partido más cómodo que había jugado Argentina. Francia desató una tormenta y todavía no sé ni cómo sobrevivimos. El 2-2 fue traumático. Hemos estado ante una de las mejores finales de la historia".

Además, Valdano habla sobre Messi y su figura tras conquistar el Mundial: "Messi me dice lo mismo que me decía antes del campeonato, estamos ante un genio que ha marcado los últimos 20 años del fútbol mundial. Todo el mundo lo que ocurre parecía necesitar una corona para consagrar como rey a Messi. Yo no necesitaba esa corona como no la necesité para Di Stéfano o Cruyff, que sin embargo no ganaron Mundiales. El Mundial a Leo lo pone en otro lugar, con otro status. Se acabó por fin el debate, también con Diego hasta el 86 había quien lo negaba".

"La diferencia es que aquel Diego tenía 26 años, estaba en la plenitud de su carrera y su Mundial marcó su punto álgido. Messi llega con 35 y se hace influyente desde la sabiduría. Nunca había visto a tantos aficionados no argentinos que fueran con Argentina, un día me encontré con 30 chinos con la camiseta de Messi. Empezó a resultar común apoyar a Argentina solo por un jugador", añade Valdano sobre el atacante del PSG.

Por último, comenta lo ocurrido con Karim Benzema tras el anuncio de su adiós a la selección francesa: "Es increíble lo que ha ocurrido con Benzema. Se ha perdido dos Mundiales en su plenitud. No encontró encaje en la selección, ni en estos últimos días cuando estaba recuperado. Es como que no era un jugador que fuera bien aceptado dentro de la selección, siempre había algún episodio que contribuía a alejarlo de la selección, no sé muy bien cómo interpretarlo".