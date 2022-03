Iraola: "Los aficionados del Rayo son muy cercanos y la relación con ellos no depende de los resultados"

El Betis, que el jueves defenderá en la semifinal de la Copa del Rey el 1-2 logrado en la ida en el campo del Rayo, sólo ha perdido cuatro de los veintidós partidos oficiales que ha disputado como local frente al conjunto vallecano, contra el que ha sumado además doce victorias y seis empates.

La única vez que el Rayo ganó por dos goles de diferencia en el Benito Villamarín, un resultado que los clasificaría para la final, fue en la temporada 2011/12, cuando se impuso por 0-2 con tantos de Lass Bangoura y Coke. La dificultad la conoce el técnico vallecano, Andoni Iraola: "Tenemos una dificultad grande pero el premio va acorde a ese alto nivel de dificultad. Somos muy conscientes de la dificultad que tenemos delante pero somos uno de los cuatro equipos que puede ganar la Copa. Vamos a pelearlo a muerte, eso lo tengo muy claro"

"La relación con la afición es muy cercana y no depende tanto de los resultados como en otros sitios. Las notas serán a final de temporada", dice sobre sus seguidores que han estado con el equipo tanto en su mejor momento como ahora que no salen tan bien las cosas.

Sobre el mal momento de su equipo ha detectado varias causas: "El covid no ha favorecido, el calendario, el mes de febrero que no se nos da bien, pero no creo que el nivel del equipo haya cambiado tanto. Quizá ofensivamente estamos menos atinados pero hay que seguir insistiendo. Confío en lo que estamos haciendo y que los resultados en Liga van a cambiar".

Destaca al Real Betis y comenta que es un torneo que le gusta mucho: "Por algo es el único equipo en tres competiciones. Tenemos que dar nuestro máximo nivel y no sabemos si nos va a dar. La Copa es una competición que premia al que va a por ella. No es casualidad que el Athletic tenga los resultados que tiene y nosotros es lo que intentamos"