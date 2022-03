Raul Chapado sobre las sanciones a Rusia: "El deporte debe posicionarse cuando se atacan los derechos humanos"

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, se pronuncia sobre las sanciones a Rusia. La Federación Internacional de Atletismo ha sido de las más duras en sus sanciones: "Estamos viviendo un momento dramático. Han muerto deportistas de élite en Ucrania. La Federación Internacional fue tajante con el dopaje de Rusia expulsándola y dejando competir solo a 20 atletas bajo bandera neutral. Ahora tendría poco sentido no tomar una decisión firme en contra de la situación que se está viviendo".

Pese a que la mayoría de deportistas rusos no tienen culpa ninguna, Chapado cree que las sanciones son necesarias: "Culpa no tienen ninguna salvo que estén a favor del conflicto. Pero esto va a tener consecuencias, no van a recibir visados, hay patrocinadores que van a retirar su apoyo, nada está desligado, la política está fuera del deporte pero hay una vinculación lógica. No es una decisión fácil. En el Consejo de World Athletics hay 12-13 deportistas, la mayoría medallistas olímpicos"

"Ya lo hicimos con el dopaje expulsando a todos los deportistas de su Federación. Y seguramente con algunos fue injusto. El deporte debe mostrar ejemplaridad y posicionarse cuando se atacan los derechos humanos", añade.

Además, se pone a disposición de los atletas ucranianos para ayudarles en lo que puedan: "He mandado una carta al presidente de la Federación Ucraniana por si algún atleta viene a Esapaña poder hacernos responsables y que pueda estar seguro y entrenar aquí"