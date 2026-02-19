Grimaldo, sobre Xabi Alonso: "Sabemos la presión que hay en el Madrid pero seguro que va a triunfar donde vaya"

El Bayer Leverkusen ha disputado este miércoles el primer partido de la repesca de la Champions en el campo del Olympiacos, que ha terminado con un resultado a favor de los alemanes por dos goles a cero gracias a los tantos de Patrik Schick en la segunda parte.

Un equipo con gran presencia española con Aleix García, la incorporación de Lucas Vázquez y Álex Grimaldo, una de las grandes estrella del equipo y de la selección española que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras la victoria: "Estoy haciendo bastantes goles este año. Ha sido un partido complicado, fuera de casa. En la segunda parte hemos hecho un buen partido y nos vamos con un resultado positivo. En la Champions jugar fuera de casa y no encajar es lo más importante".

Grimaldo es el lateral izquierdo titular de la España de De la Fuente y vive este año con mucha ilusión por la llegada de un Mundial: "Me encuentro muy metido en el grupo, es muy fuerte y estamos muy unidos. Hay que estar siempre a un nivel muy alto para estar en las listas. Estar en el Mundial es uno de mis objetivos. Sabemos que Madrid y Barça tienen mucho marketing, pero cualquier jugador que vaya a la selección, juegue donde juegue, tiene mucho nivel".

Álex ha valorado la llegada de Lucas Vázquez y el gran papel que está haciendo en su nuevo equipo: "Está muy bien, le estamos intentando integrar. Está en su mejor momento. Es un grupo muy bueno, hay mucha gente que habla español y eso hace que tengamos un grupo que nos juntamos mucho".

También ha tenido grandes palabras para Xabi Alonso, quien fuera su entrenador en el club alemán y que le hizo crecer deportivamente: "Xabi Alonso es un entrenador increíble, sabemos la presión que hay en el Real Madrid pero seguro que va a triunfar donde vaya, le queda mucha carrera por delante".