Esteban Granero: "Toda la provincia de Málaga está entusiasmada con el partido"

La Rosaleda albergará este sábado el encuentro de dieciseisavos de final entre el Marbella y el Atlético de Madrid. Un partido histórico para el equipo local que milita en Segunda Federación y que se trasladará hasta el estadio del Málaga para acercar este partido a toda la provincia malagueña, en un encuentro que contará con gran expectación ya que están a pocas entradas de completar aforo.

Esteban Granero, una de las personalidades más vinculadas al Marbella, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "La gente está entusiasmada pero no solo Marbella, sino toda la provincia de Málaga". Los socios del Marbella podrán ver el partido de forma gratuita y los socios del Málaga contarán con un 50% de descuento en las entradas: "Estamos a punto de que se llene La Rosaleda que es algo que nunca se ha vivido en el Marbella".

"En Marbella especialmente, el Atlético de Madrid es un club querido y respetado. Tiene muchos aficionados aquí y también aficionados que vienen desde Madrid. Es un partido muy atractivo para el aficionado y también para nuestros jugadores que vivirán algo único en su vida", cuenta.

El club malagueño está en claro crecimiento, suma dos ascensos consecutivos que le han llevado a jugar este año en Segunda Federación y cuentan con una gran proyección de futuro: "La ilusión siempre por las nubes y la ambición también. Queremos que el Marbella esté en el fútbol profesional en los próximos años y para ellos estamos trabajando".

Esteban Granero se retiró en el 2021 como jugador del Marbella tras una carrera marcada por su paso por el Real Madrid, Real Sociedad o Espanyol, entre otros: "Siempre voy a tener nostalgia de coger el balón en el césped en un estadio lleno pero no me gustaría jugar este partido. Cuando has vivido estas situaciones te das cuenta de lo difícil que es llegar ahí. Lo que más me divierte de esta situación es ver que los chicos del Marbella se han ganado estar ahí".

En cuanto a la actualidad, Granero se ha mojado sobre el posible ganador de la liga: "Mi pronóstico es muy fácil, creo que el Madrid va a ganar todo lo que va a jugar. Primero, porque es lo que quiero que pase y segundo, porque nos mal acostumbran a hacerlo. Hay otros equipos que lo están haciendo muy bien y lo pueden conseguir como es el caso del Atlético".

También ha querido destacar, especialmente, la figura de Kylian Mbappé dentro de este Madrid: "Al final en el fútbol cuando metes goles y el equipo te acompaña, ayuda a la imagen que percibe la gente de tu rendimiento. Para mí desde que se puso la camiseta del Real Madrid ha rendido a un nivel excepcional".