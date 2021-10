¿Entrará Lucas Hernández en la cárcel?

LEER MÁS Un juzgado de Madrid ordena el ingreso en prisión de Lucas Hernández

Carlos Barceló, abogado penalista, nos revela el motivo por el que Lucas Hernández ha recibido una orden para entrar en prisión: "Cuando un juez impone una pena, en este caso una orden de alejamiento, se tiene que cumplir haya o no haya consentimiento de la otra parte. El Supremo dejó claro que cuando impone una pena se tiene que cumplir"

"Nos encontramos muchos casos que al día siguiente de salir de un juzgado las parejas retomaban las relaciones y en muchos de ellos había coacciones. Por ese motivo el Supremo dejó claro que las órdenes de alejamiento hay que cumplirlas por mucho que las partes no quieran, y si se quebranta es un delito", añade.

¿Puede entrar Lucas Hernández en prisión? "Lucas tiene dos condenas por violencia de género antes del delito de quebrantamiento. Por este motivo, el juzgado le ha denegado la suspensión. Lucas tiene una opción para no ir a la cárcel. Es un reo no habitual y la pena es de seis meses. El propio Constitucional dice que se tienen que evitar estas penas de prisión para evitar que personas con un pronóstico favorable de no reincidencia entren. En ese sentido podría evitar en prisión"

Pero se puede dar otra circunstancia, que entre en prisión y que una vez allí estimen su recurso salga de nuevo: "El auto de ingreso en prisión tiene posibilidad de recurso. Puede presentar el recurso pero hasta que la audiencia lo tramite puede entrar en prisión y después que se estime el recurso y quede en libertad". Y en caso de que tenga que ingresar en prisión podría elegir centro: "Cuando se da un mandamiento de ingreso en prisión puedes hacerlo en cualquier centro de España. Incluso podría entrar en tercer grado y solo entrar a dormir"