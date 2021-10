Así es Sandor Martín, el boxeador español que triunfa en EEUU

Sandor Martín ha sido la gran noticia del boxeo al vencer al cuatro veces campeón del mundo Mikey García, y en su país, EEUU: "Todavía en una nube porque esto ha sido muy grande y ha tenido mucha repercusión. Creo que la repercusión ha estado a la altura de la hazaña, no ha abierto telediarios pero sí que ha estado en muchos medios"

Él no dudaba de su calidad y sabía que en cuanto tuviera ocasión, la iba a aprovechar: "Sabía que podía conseguir la victoria. Solo pedía que me dieran una oportunidad, llegó y he podido aprovecharla"

Su particularidad es que es zurdo, una cualidad que le otorga ventajas. Pero él ha sabido pulirse para ser zurdo pero también habilidoso: "Los zurdos tenemos esa ventaja, obligamos a competir diferente a nuestros rivales. Además yo soy un zurdo habilidoso que no es muy habitual. Y fintar... bueno a nadie le gusta que le den en la cara"

Con cinco años empezó a boxear pero recuerda el día en el que dio el paso definitivo: "Cuando me comprometí con el boxeo fue un día en el gimnasio y mi padre a los compañeros les dijo que me apretaran. A ellos les daba reparo porque era el hijo del jefe... Mi padre se puso los guantes y me enseñó lo que era", confiesa entre risas.

"En 2022 el objetivo es asaltar el título mundial. Hemos presentado una carta muy importante y en lo que me quiero centrar es en eso. Que me vuelvan a dar otra oportunidad que ya me encargo yo de aprovecharla", sentencia.