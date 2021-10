Tertulia: ¿Es el Real Madrid favorito en el clásico?

LEER MÁS El Mourinho más duro con sus futbolistas: Cómo culparte sin culparte

Enrique Ortego cree que un clásico "siempre apetece verlo, pero no llega tan apasionante como otros años. En la tabla a estas alturas es intrascendente". Aunque así sea, Alejandro Romero apunta que "son partidos que siempre tienen daños colaterales. Están con los mismos partidos y a dos puntos".

¿Quién es favorito? "He comparado jugador por jugador de los onces. Me salía 7-4 a favor del Real Madrid. Es una diferencia muy grande, por eso creo que el Real Madrid es favorito". Opina Enrique Ortego que estas quinielas hay que hacerlas en función del momento de cada jugador no de su trayectoria.

"Escuchando lo que ha dicho Piqué que siempre dice que es favorito en casa, y ahora dice que pueden competir, creo que el Barcelona se siente inferior al Real Madrid", apunta Misterchip. Y señala Romero el termómetro del público, si el Camp Nou no se llena será un mensaje de la afición que puede calar en los jugadores.

Ancelotti va a jugar un 4-3-3. "Lo que le preocupa es que el equipo defienda bien porque atacar le sale de manera natural", cree Ortego. Burgos afirma que "es el momento de que Ancelotti sea atrevido en el Camp Nou. No descarto que Valverde entre incluso de lateral o arriba por Rodrygo. O por Modric. Pero creo que Valverde va a ser titular".