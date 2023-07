Antonio de la Torre: "Sentimos que el club es nuestro pero es de un señor de Catar al que no sabemos que se le pasa por la cabeza"

Antonio de la Torre, malagueño ilustre y malaguista como el que más, ha protagonizado la nueva campaña de abonados del Málaga: "Estamos en 1REF y hay que dar las gracias a los que habláis de mi club que en estos momentos se va a necesitar. No me dolió rodarlo. Es algo sentido, contundente. Entramos en un pozo del que no se vislumbra salida, entre otras cosas por la propiedad del club. Desde mi posición he intentado hacer algo útil para devolver a este club dónde se merece"

"Hemos hecho de la necesidad virtud, por temas de agenda no he podido ofrecer mucho más tiempo para rodar. Pero me alegro que sea así porque no se me ocurre un spot mejor. Refleja perfectamente el sentir del club", asegura el actor que no ha percibido remuneración: "Al Málaga no le puedo cobrar. Pero fíjate la contradicción, los malaguistas tenemos el sentimiento de que el club es nuestro pero es de un señor de Catar al que no sabemos que se le pasa por la cabeza".

Recuerda aquella histórica Champìons en la que cayeron de forma cruel ante el Dortmund: "En un ejercicio de fútbol ficción, ese equipo se iba a enfrentar al Real Madrid y creo que estábamos preparados para ganarles. Y el segundo gol del BVB con el VAR no hubiera valido".