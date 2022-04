Ángel Torres: "Queremos hacer un estadio de primer nivel para la gente de Getafe"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, señala que tras la salida de Míchel ha habido problemas con el ex técnico azulón: "Cuando destituimos a Míchel no se lo tomó bien y reclamó su segundo año pese a que aseguramos que no iba a haber problema porque en principio solo íbamos a firmar un año".

"Su cuerpo técnico sí ha cobrado. Me fie de la palabra de un amigo (su agente) y hemos tenido que acabar en un tribunal. 22 partidos y 32 puntos, demuestra que la plantilla no era tan mala. Se arreglará y esperamos que no tengamos que ir a juicio", añade.

El objetivo de la permanencia sigue siendo prioritario y lo cifra en una cantidad de puntos: "Creo que entre 35 y 38 puedes estar tranquilo. Pero vamos a por los 38, el equipo tiene que ganar partidos. En casa estamos bien pero fuera nos está costando mucho. No vendría mal que el Real Madrid esté despistado".

El Getafe se ha movido muy bien en el mercado de invierno y se muestra orgulloso el presidente: "Hemos tenido grandes refuerzos. No son titulares indiscutibles pero ves a los que trajimos y son grandes peloteros, seis futbolistas que cuántos equipos quisieran". Señala que entres sus objetivos, con el dinero de CVC quiere mejorar el estadio: "Hacer un campo de primer nivel que no se moje la gente y que sea bueno para el pueblo. Tenemos que hacer como el Atlético, Osasuna, Athletic, pero hay gente que no entiende de fútbol... Pero espero que se arregle".

"Vamos a intentar que Mayoral se quede aquí la próxima temporada. La Roma no quiere ejercer su opción y le queda un año en el Real Madrid. Con el Madrid tuvimos un acuerdo por Mariano pero lo rompió el jugador", revela el presidente. Además confiesa que si no pasa nada raro, Quique Sánchez Flores continuará la próxima temporada. Y en cuanto a fichajes señala que tiene un bombazo en mente para reforzar el equipo.