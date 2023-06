Abel Ruiz: "Mis referentes son Benzema y Lewandowski"

La selección española sub 21 juega este sábado los cuartos de final del Europeo ante Suiza. Tras terminar primera de grupo con siete puntos, la selección de Santi Denia busca las semifinales con Abel Ruiz como hombre gol.

El delantero del SC Braga de la Liga Portuguesa es, a sus 23 años, uno de los más veteranos y capitán de 'La Rojita'. Ruiz se muestra cauto antes del partido de cuartos y, aunque España es favorita, no se fía de la selección suiza. "El que viera nuestro partido amistoso contra ellos en la anterior convocatoria sabe que no va a ser fácil. Nos puso las cosas muy difíciles. Acabamos ganando, pero íbamos perdiendo 2-1 en el minuto 80", cuenta.

Con toda su carrera aún por delante, Abel Ruiz explica que intenta fijarse en futbolistas como Benzema o Lewandowski para mejorar. "Podrían ser mis referentes actuales. También me gustaba mucho David Villa. Me fijo en ese tipo de delantero que, además del gol, hace más cosas. Me gusta mucho hacer movimientos para que mis compañeros también se aprovechen", explica Ruiz.

Tras tres años y medio en Portugal, el delantero se muestra "muy contento y feliz" y da las gracias a su club "por la oportunidad que me dio en un momento un poco difícil".