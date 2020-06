Sito Pons, sobre las acusaciones de la Fiscalía: "Cuando uno hace las cosas bien, no hay que estar intranquilo"

El bicampeón de motociclismo y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, Sito Pons, asegura en Radioestadio del Motor que se siente "tranquilo" tras las acusaciones de la Fiscalía, que pide 24 años de prisión para él y 12 millones de euros de multa por presunto fraude fiscal.

Asegura que la vida sigue y que esto "es lo que hay", que ellos siempre han intentado hacer las cosas que creían que había que hacer y que deben seguir trabajando y seguir haciendo todo lo mejor posible.

Reconoce que no está muy preocupado por la situación y que no tiene miedo al futuro inmediato porque "cuando uno hace las cosas bien, por mucho que otras personas no piensen igual, uno no tiene por qué estar intranquilo".

Asimismo, ya de vuelta al motociclismo, comenta el posible fichaje del piloto Pol Espargaró por Honda, aunque reconoce que no entiende las razonas o motivaciones que puede haber detrás de este movimiento.