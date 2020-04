Nacho Vidal quiere participar en el Dakar: "Sé lo que es llevar el cuerpo hasta el límite"

Nacho Vidal ha atendido a Radioestadio del Motor para contar su afición por el mundo motor y su deseo de correr algún día el Rally Dakar: " La resistencia física no me preocupa , la psicológica sí".

En Radioestadio del Motor hablamos con Joan Lascorz Moreno, piloto tetrapléjico, que cuenta cómo se puso en contacto con Nacho Vidal para su deseo de correr el Dakar. "Vi sus vídeos pilotando buggies y hablamos para poder ir al desierto a pilotar por las dunas".

Por ello, Nacho Vidal atiende al programa: "He hecho más de 5.000 películas, pero hace años que no soy actor porno así que dejad de decir que lo soy. Soy Nacho Vidal y hago lo que me sale de los huevos".

Sobre su afición al motor, Nacho Vidal reconoce que ha estrellado casi todos los coches de su familia: "Mi padre me enseñó a llevar el coche y él pilotaba motos. Siempre he estado metido en el mundo del motor. He hecho Trial y BMX".

"Yo sé que hasta que esté allí no sabré si estoy preparado para el Dakar. Sé lo que es llevar el cuerpo hasta el límite; la resistencia física no me preocupa, la psicológica sí", ha dicho Nacho Vidal, que ha añadido que estuvo en la Vuelta Ibiza, con un "error" que le hizo llegar cansado: "Tres días antes tuve el error de encerrarme con cuatro amigas en un hotel, mal hecho".