Ketty Garat destaca lo que ha dicho Aldama sobre las presuntas mordidas de constructora: "Esto tiene recorrido judicial"

Este miércoles ha arrancado una semana trascendental en clave política con motivo del Caso Mascarillas. Víctor de Aldama ha sido el encargado de comparecer ante el supremo para aclarar su papel como intermediario entre el PSOE y las empresas constructoras.

La escritora Ketty Garat ha estado siguiendo desde primera hora las declaraciones del empresario al Tribunal Supremo. Ha puesto en valor la importancia de su testimonio, considerando que "es una declaración muy importante, muy contundente y que va a tener consecuencias" pero que hay que diferenciar "entre lo que dice que tiene recorrido jurídico y lo que no".

Pedro Sánchez sabía todo, pero no va a tener recorrido judicial

La autora de "Todos los hombres de Sánchez" considera que el presidente del Ejecutivo, como así ha afirmado Aldama en sus declaraciones, "lo sabía todo, así me consta y de hecho así lo publico en un libro". También descarta que, por ello, vaya a tener recorrido judicial, ya que "no constan mensajes que así lo acrediten, por ahora".

Lo que sí afirma la escritora es la existencia de testimonios que sean verídicos. "Yo creo que dijo la verdad, y creo que otras muchas fuentes coinciden con Aldama en este testimonio".

Las presuntas mordidas a constructoras

En las declaraciones de Víctor de Aldama, el empresario ha llegado a relatar el presunto engranaje de financiación ilegal del PSOE, mediante el cual varias empresas constructoras tenían que pagar en efectivo.

Ketty Garat ha insistido en que este asunto sí tiene sustento documental, y que puede "convertirse en una línea de investigación judicial en otra causa". "Esto que ha dicho Aldama de que iba con mochilas al Ministerio, con mochilas que en ocasiones llegó a transportar 250.000 euros en bolsas de plástico que luego le llevaba al ministro".

También recuerda las imágenes famosas en las que se podían apreciar cajas de folios que José Luis Ábalos tenía en su despacho en la residencia oficial. "Ahora ya todo va encajando", ha concluido Garat.

"Creo que Aldama dice la verdad en un 80%"

Según la periodista, Víctor de Aldama dice la verdad "en un 80%" y afirma que en otras cosas no las dice porque "atenta contra su propia estrategia de defensa. Él es el tercer imputado en esta causa, y yo creo que en el tema de Air Europa y en el de los hidrocarburos, está rozando directamente o pasando la frontera de lo que a él penalmente se le puede imputar y, por tanto, ha negado todo".