Emilio Aragón sigue encontrando inspiración en sus nietos: "Yo ante todo soy músico"

Emilio Aragón vive una etapa especialmente creativa. A sus facetas de músico, actor, director y presentador se suma ahora la de escritor de literatura infantil y juvenil. El artista ha pasado por los micrófonos de Por fin, donde ha hablado de su saga de libros protagonizada por Telmo Lobo, de su pasión por la música y de una nueva etapa personal marcada por la llegada de sus nietos. Precisamente, ellos fueron quienes le animaron a dar el salto a la literatura: «El motor han sido mis nietos».

Aragón está trabajando ya en la cuarta entrega de Telmo Lobo y reconoce que la idea nació de las historias que improvisaba durante las cenas familiares. Su nieta fue quien le propuso convertir aquellos relatos en un libro. Ahora, el artista quiere acercar a los más jóvenes a los grandes clásicos de la literatura, incorporando referencias a obras como Moby Dick, La isla del tesoro o Los tres mosqueteros. Su objetivo es despertar el interés por la lectura en una generación acostumbrada a convivir con pantallas y estímulos constantes.

"Yo escribo un 50% del libro, el otro 50% lo escribe el lector"

El contacto directo con los escolares está siendo una de las experiencias más enriquecedoras de esta nueva etapa. Ha asegurado que encuentra mucho interés entre los niños y destaca que, en charlas que ha mantenido, la atención ha sido plena. Le gustaría que estos encuentros sirvieran para despertar nuevas vocaciones literarias y recuperar la lectura compartida.

"Yo puedo estar encerrado desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche y me lo paso pipa"

Aunque su trayectoria profesional ha estado vinculada a la televisión, la interpretación y la literatura, Aragón tiene claro cuál es su verdadera identidad artística. La música está presente incluso en su manera de escribir, trabaja habitualmente con melodías de fondo, estudia piano a diario y continúa componiendo. Además, prepara varios conciertos en los que dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Extremadura para interpretar algunas de sus bandas sonoras. Una trayectoria en la que, como él mismo resume, la música sigue siendo el hilo conductor de su vida.