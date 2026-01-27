¿Sabemos diferenciar contenido creado por IA o por humanos? ¿Debe tener lo creado por humanos más valor?

Tenemos que hablar ahora de un asunto que es pura actualidad: El uso de la IA, y una serie de preguntas que tenemos que hacernos: ¿Usamos mucho la inteligencia artificial? ¿Nos fiamos de ella? E incluso... ¿Somos capaces de reconocer los contenidos creados con esta herramienta?

Pues vamos a dar algún dato: El 66% de las personas encuestadas admite usarla a diario, aunque menos de la mitad dice fiarse de ella: las personas confían en la capacidad técnica de la IA para procesar datos, pero son mucho más escépticas en lo que respecta a la seguridad y al impacto social. Y, sin embargo, cada vez nos cuesta más reconocer que contenidos de audio, video, imagen o texto están hechos con IA. Algo que el 76% de los usuarios exige: Saber que contenido es artificial o humano. Porque sí, más de la mitad de los encuestados... se declaran incapaces de reconocer la autoría de un contenido. De hecho, cuanto más se normaliza el uso de la IA, más se revaloriza lo hecho por humanos, y ya se está proponiendo que el uso de la etiqueta “Made by human” sea un criterio de valor para un contenido.

Para saber en qué punto se encuentra este futuro nada lejano, hablamos con Ferrán Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC e investigador del grupo GAME.

Ferrán Lalueza nos cuenta sobre ese movimiento que está surgiendo que revaloriza lo humano, pero que está en convivencia con su antagonista: "Ya existe, y es un movimiento que convive con otro que acaba aceptando que en algunas cosas la inteligencia artificial es más eficiente que el ser humano. Entonces, precisamente por eso el avance de la inteligencia artificial es tan rápido y está llegando a tantos ámbitos que en algún reducto de la actividad del ser humano, pues ha empezado a detectarse esa hacer una bandera de la autoría humana, de que realmente hay cosas que seguimos haciendo las personas sin ninguna implicación y sin ningún uso de la inteligencia artificial, cosa que se está convirtiendo prácticamente ya en una excepción."

Esas iniciativas, como los sellos editoriales, ya se pueden ver en muchos lugares: "Hay sellos editoriales que hablan de literatura orgánica en el sentido de ser, digamos, de natural, del ser humano, de algo vivo, de algo ideológico. También ocurre lo mismo en algunos ámbitos del diseño y también en el en la creación de videojuegos hay algunos que presumen de esa autoría humana que no ha sido ideado, diseñado y generado por por inteligencia artificial y por supuesto, en el ámbito, por ejemplo, universitario, que es el que nos queda a nosotros los investigadores más cerca. La generación de conocimiento científico también requiere esa implicación del ser humano que al final es quien se hace responsable de que esas propuestas, esas teorías, las conclusiones a las que llegas tras una investigación, pues realmente se corresponden con la realidad. Y hay alguien detrás que se hace responsable de defender esa validez del nuevo conocimiento generado."

Y sobre el uso de la IA como sustituto de las amistades, las relaciones, o incluso las terapias, Ferrán lo tiene claro: "Es claramente un error, porque es justamente eso, esos ámbitos donde el elemento humano juega un factor clave. Un ejemplo como es la psicología o como es al final la propia interacción entre seres humanos, las relaciones de amistad o las relaciones son con sentimientos y con conexión emocional que podemos establecer unos con otros. Pues todo eso que se ha sustituido por la inteligencia artificial es claramente un error, porque lo que hace la inteligencia artificial es impostar una supuesta empatía, una supuesta conexión emocional. Pero básicamente se imita patrones humanos, pero sin que haya esa autenticidad y ese fondo de desconexión auténtica realmente."