Ruth Lorenzo: "Este disco ha sido liberador, he mostrado lo que llevaba yo dentro"

Si hay un género musical con el que tenemos que cerrar esta semana es el rock.

En estos días nos han dejado dos leyendas de la música en español como son Robe Iniesta y Jorge Martínez. Ambos demostraron que este sonido va más allá de unas canciones, representa una actitud, una filosofía de vida, una reivindicación… Y, sobre todo, un desafío.

De esto último, de desafíos, sabe bien nuestra invitada.

Aunque nació en Murcia, creció en Estados Unidos donde a los cinco años confiesa que ya se sabía arias enteras. En su casa escuchaban los discos de vinilo de María Callas o Montserrat Caballé. También a Lola Flores o a José Luis Perales. Y a pesar de lo variado de este repertorio, su gran amor siempre fue el rock.

A los dieciocho años, Ruth Lorenzo, se prometió que su “único sustento sería la música”, no había un plan B. Empezó cantando en bandas que versionaban a clásicos del rock, pero la vida quiso que en 2008 participase en la versión británica del concurso “The X Factor”.

Ahí le dijeron que lo mejor era la música melódica, el pop… pero ella en el fondo sabía que no era lo suyo. En 2014 se convirtió en una de nuestras representantes más emblemáticas de Eurovisión, donde quedó en décimo lugar. Y tras años de trabajo en la música, en la televisión, saltando de desafío en desafío, ahora apuesta por su gran amor, por el rock, y lo hace con su banda Ruth. Acaban de presentar su primer álbum, Black sheep, oveja negra en español, porque ella SÍ se atreve a romper moldes, a desafiar etiquetas, a reinventarse sin miedo.

Ruth tiene claro que este disco representa lo que lleva dentro: "He vivido una doble vida todo este tiempo intentando mantenerme correcta y en lo que se suponía que tienes que hacer para lograr ese falso éxito que te venden en la industria. Pasa por aquí, haz esto, si te portas bien, si te comportas, llegarás, llegarás. Y luego nunca llega esa satisfacción en el escenario porque al final estás haciendo algo que no te representa. Hasta que dije a tomar por... Y monté la banda. Me fui de vuelta a Murcia como hizo Dorothy en El Mago de Oz. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Monté la banda y nos hemos sentado a componer como se hacía antes, desde el cero. Desde cero. Desde nada. Desde Sergio tírame un bombo a negras y a ver qué nos sale esta mañana. Y así hemos compuesto un montón de temas y se han quedado estos 11 que componen Black Sheep"