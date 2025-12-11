Florencia Canale: "Catalina Grasso era una mujer furiosa, obligada por las circunstancias, y debe petrificar su corazón ante el terror de ser descubierta"

Vamos a retroceder ahora en el tiempo, hasta el siglo XVII.

Una época gobernada por la monarquía hispánica, por la Inquisición y por un orden social que no admitía fisuras. Un mundo donde las mujeres tenían un lugar asignado: el convento, el matrimonio o el silencio.

En ese escenario, aparece una figura que rompe todos los moldes: Catalina de Erauso, también conocida como “la Monja Alférez”.

No solo se escapó del convento vestida de hombre, cruzó el Atlántico, peleó en América, mató, amó, y escribió sus memorias. Vivió como varón durante décadas, desafiando al poder político, religioso y social. Fue monja, soldado, viajera, fugitiva y escritora.

¿Qué la llevó a vivir como un hombre en un mundo que no toleraba la diferencia?

Su rebeldía, pasión y memoria ha sido rescatada del olvido en la nueva obra de Florencia Canale, que se titula “La cruzada”.

Una mujer, Catalina de Erauso, de la que Florencia habla así: "Es una mujer furiosa obligada por las circunstancias que le tocó. Yo creo que ella debe petrificar su corazón y sus emociones ante el terror de ser descubierta y matar si es necesario. Ella adquiere prácticas masculinas que tienen que ver con el juego y demás. Seguramente es una pésima perdedora. Por eso sale a batirse a duelo con cuanto compañero de juerga encontrará, porque además vive una vida muy en el límite constantemente."

Cómo hizo para llevar una vida de hombre sin ser descubierta, tampoco es un misterio para la autora: "Las semanas de periodo se iba al monte, pero en su día a día, lo que hacía que no la descubrieran era esa furia"