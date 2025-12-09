Silvia Hijano, la ingeniera de papel que da vida a las historias a través del Pop-up

Hay oficios que se aprenden en los libros y otros que nacen de ellos, como es el caso de los ingenieros de papel.

Silvia Hijano desempeña esta profesión desde hace dos décadas. Ella consigue que las historias cobren vida en tres dimensiones y lo hace a través de los llamados Pop-up.

Detrás de cada libro desplegable hay recuerdos de infancia, conversaciones en torno a las estanterías y un legado, el de quienes nos enseñan que un libro no es solo papel. Su profesión mezcla el arte con el diseño y la literatura.

Una tradición familiar

Igual que hay familias que se reconocen por sus apellidos hay otras como la de Silvia que lo hacen por su oficio y por el hilo invisible que les une a los libros.

Cada ejemplar que toca sus manos se convierte en una experiencia que crea un puente entre la imaginación y la realidad. Su tatarabuelo fue litógrafo, al igual que su bisabuelo y su abuelo tuvo una imprenta.

Ahora ella diseña los Pop-up desde su taller llamado "Libracos", en Madrid, en el que tiene una máquina de estampar de más de doscientos años.

El reclamo de las marcas de lujo

Silvia no solo se dedica al mundo literario, grandes marcas como Loewe o Globe Trotter cada vez apuestan más por dar vida a sus escaparates y a sus tiendas con diseños de papel en tres dimensiones. Los de esta encuadernadora han llegado hasta París, Tokio o Nueva York.

Y todo lo hace con una herramienta principal, sus manos.