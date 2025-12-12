ESTO ES LO MÍO

Osiris Martínez, creadora de viajes de autor: "El lujo se mide en espacio, en tiempo y en personalización"

Ha vivido en París, en Madrid, en Bali y ahora en Tailandia. Osiris Martínez hizo las maletas en 2018 y puso rumbo a Asia para cambiar de vida. Allí, se especializó en contenido relacionado con los viajes y en hoteles de lujo. Solo en este año ha visitado cincuenta de los que aparecen en las listas de mayor exclusividad.

Alejandra Carril

Madrid |

Osiris Martínez se ha pasado toda la vida viajando. Nació en Francia y con 21 años decidió venir a España a trabajar. Algo que no fue casualidad porque su familia tiene origen asturiano.

Estudió cine en la Sorbona, pero la comunicación acabó llamando a su puerta. Se especializó en moda y trabajó en algunas de las revistas más importantes del sector.

Con el tiempo, el ritmo frenético de las redacciones, los desfiles, las tendencias y los diseñadores hicieron que una vida que parecía de película, se convirtiese en un motivo para dejarlo todo y cambiar de aires. No solo por el estrés, también porque a nivel personal convivía con un trastorno de la conducta alimentaria.

Hay quienes viajan para escapar y quienes lo hacen para encontrarse. Y ese fue su caso. Cambiar de país y de estilo de vida ayudó a Osiris a "desaprender patrones", a cambiar de prioridades.

Desde 2018 fijó en Bali su residencia y fue una de las primeras en practicar lo que ahora se conoce como nómada digital. Allí siguió colaborando con revistas de viajes y se especializó en hoteles de lujo.

"Solo en este año he visitado cuarenta o cincuenta hoteles", afirma. A lo largo de su vida habrá probado más de quinientos, tantos que no lleva ni la cuenta. Sobre ellos habla en sus redes sociales (@osirismartinez) y también crea contenido para las marcas con las que trabaja. Ha recorrido todo el continente asiático, también el europeo… y con la experiencia que acumula ahora diseña viajes a medida. "Hoy en día el lujo se mide en espacio, en tiempo y en personalización", señala.

Este trabajo lo compagina con su otra vocación, ser terapeuta especializada en trastornos de la conducta alimentaria. De esta manera, Osiris ayuda y trata de dar esas herramientas que ella no encontró en su momento, a aquellos que tienen un tca. "Todavía hay mucho tabú y desconocimiento sobre ello", explica.

