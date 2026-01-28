Moderna de Pueblo: "Muy poca gente hace una declaración de errores, lo normal es que nos señalemos"

Moderna de Pueblo nació como un personaje que ponía palabras y viñetas a las inseguridades, contradicciones y aspiraciones de toda una generación de mujeres jóvenes. En sus inicios, el foco estaba puesto en el amor romántico, la búsqueda de pareja y la necesidad de encajar, con una mirada irónica que funcionaba casi como desahogo colectivo. Aquella Moderna hablaba desde un lugar muy concreto: el de una mujer que se medía a sí misma a través de sus relaciones y que utilizaba el humor para sobrevivir a expectativas ajenas y propias.
Años después, ese personaje ha evolucionado al mismo ritmo que su autora y que el contexto social que la rodea. Seguro que si Raquel Córcoles, autora de Moderna de Pueblo, revisa hoy aquellos discursos con distancia crítica, puede descubrir que algunas ideas se han quedado obsoletas tras el auge del feminismo, el cambio en las relaciones y la irrupción de las redes sociales.
15 años han pasado desde que comenzó el proyecto: "Desde 2016 que me abrí la página de Facebook, que era la red del momento y le llamé moderna de pueblo y empecé a hacer chistes sobre modas. Y aquí estamos."
En ese tiempo, hay mucho contenido que repasar, un ejercicio que ha llevado a cabo: "Hace ahora unos ocho o diez años ya, hice una revisión bastante crítica con mi trabajo y publiqué mis viñetas más machistas. Y tuvo mucho éxito esa declaración, no de errores, porque al final la gente no suele como señalarse a sí misma, sino que estamos todo el día señalándonos a todos. Pero a veces dices: Mira, lo digo yo primero. Me he dado cuenta ahora. Y cuando veo esto, me duelen los ojos, así que lo voy a contrario. Y seguro que si me pongo a mirar, pues mi trabajo de hace tres años, dos años o el mes pasado, alguna pega la encuentro."
Sobre el humor, y el punto de mira de este, comenta: "A los hombres heteros les toca recibir un poco la mirada crítica. Piensa que venimos de una época donde todo eran chistes de suegras, de novias pesadas y de tal. Y yo dije perdona, que aquí también hay mucho que decir desde el otro lado. Y entonces tuve tanto éxito precisamente por eso, porque era como un campo por explorar y saqué mi libreta de experiencias de ligues fracasados y empecé número uno..."