Luis Fernández: "Después de tantos años es como si no pasara el tiempo por nosotros, por esta gran familia que hemos creado"

La tercera entrega de ‘Los Protegidos: Un nuevo poder’ ya se puede disfrutar en Atresplayer.

El universo que comenzó en 2010 y que marcó a toda una generación vuelve a la pantalla de la mano de sus protagonistas.

La amenaza no da tregua y la familia Castillo vuelve a ponerse en el centro de una batalla que amenaza con romper todo lo que han logrado. El peligro llega de la mano de Max, un joven con un poder completamente inédito que, a través de un inquietante muñeco encantado, siembra el caos por la ciudad.

Este nuevo enemigo no solo desafía los límites físicos de los protagonistas, sino también los emocionales.

En medio de esta oscuridad, Luis Fernández retoma su papel como Culebra. Su presencia, carisma y conflicto interior vuelven a ser un motor emocional y narrativo que impulsa la temporada.

Con él, Los Protegidos recupera la energía que los fans llevan más de una década celebrando.

Luis defiende 'Los protegidos' como una serie familiar: "Es una serie muy familiar, es una serie que habla al final de la gente diferente, que no tienen tanto de distinto. Bueno, creo que habla de la unión de la familia, del salir adelante, de todos los problemas que les persiguen juntos y hay ocasiones que en familias no se puede, pero yo creo que sí, que tienen un punto muy familiar, una unión habla de todos a una. Y de hecho, fíjate, hace 15 años me escribía gente. Hoy me escriben que tienen 30 y pico, cuando tenían 15, que lo veían con sus padres y hoy en día me dicen que la ven con sus hijos."

Culebra, el personaje de Luis, que ya es símbolo de una generación: "Hoy en día muchísima gente me conoce por la calle y me dice mira culebra. O sea que es algo que sí, que con la edad me he dado cuenta y me he hecho más consciente de que marcamos una generación y eso es súper bonito."

Y sobre sus personajes, y ese patrón de tipo duro, Luis, lo tiene claro: "Yo tengo un lado sensible y una parte femenina muy desarrollada. Es la verdad, porque luego mis personajes duros tienen mucho corazón, o sea, no son personajes simplemente duros y simplemente que sean como muy masculinos. Pero bueno, poco a poco se me está dando la oportunidad de hacer otros papeles y creo que estamos demostrando que somos capaces"