Juan y Medio: "A mi todo lo que tiene que ver con la música, con la escenografía, con lo divertido me hace decir: Ese es mi programa"

Vamos a saludar a un profesional que lleva más de tres décadas entrando en nuestras casas a través de la pantalla y que se ha convertido en uno de los rostros más queridos y populares de la televisión. Ha trabajado en multitud de programas y ha pasado por prácticamente todas las cadenas. Aunque antes de que España lo conociera, trabajó como guardaespaldas y manager de uno de los grupos de música más importantes de nuestro país.

Sí. Juan y Medio recorrió el mundo, de concierto en concierto, junto a los Hombres G. Después se dedicó a la producción y organización de giras para artistas nacionales e internacionales como los Rolling Stones.

Durante mucho tiempo su padre le preguntó: ¿Cuándo iba a trabajar de verdad? Y es que él estudió sociología y derecho, aunque siempre soñó con dedicarse íntegramente a la música (de hecho, asegura que es un músico frustrado). Pero la vida le empujó hacia otros escenarios. Debutó como gancho en “Inocente, Inocente” y desde entonces no ha dejado de formar parte de nuestra memoria televisiva. Programas como “Menuda noche”, “Punto y Medio” o “La tarde, aquí y ahora”, que presenta desde hace 17 años en Canal Sur, han marcado su trayectoria. Una carrera en la que tampoco han faltado los monólogos, el cine y el teatro.

Ahora, después de tantos caminos recorridos, Juan y Medio vuelve -con el humor de siempre- a Antena 3 y lo hace en la quinta edición de “Mask Singer: adivina quién canta”, cómo él mismo dice, por ilusión: "A mi todo lo que es divertido, todo lo que tenga que ver con la música, con la escenografía, con el mundo del espectáculo, me provoca un cosquilleo, una ilusión. Si además lo puede ver todo el mundo. Si además puedo hacer el ridículo hasta límites que la gente no podía ni imaginar. Ese es mi programa. Entonces ese u otro similar o contrario al caso, es pasármelo bien y que la gente disfrute. Ya está."

También ha tenido palabras de agradecimiento por lo vivido en Canal Sur: "Las historias de personas que están solas y pasándolo mal y que ya confían como ellos dicen en su Juan que llaman, que hacen el esfuerzo de venir a un territorio tan hostil como es la televisión para las personas mayores. Y les escuchamos. Y yo en el programa cuando empieza pone un sello que pone: este programa garantiza la alegría. Soy un defensor a muerte de la alegría en todas sus variantes. Y entonces yo irme ahora por dinero a otro sitio no me pone nada claro."