Jorge San Román: "El humor inglés se introdujo a mediados de los 70 con la llegada de series que eran como abrir una ventana a un estilo diferente"

¿Qué tiene el humor inglés que lo hace tan icónico, tan genuino, incluso para nosotros, los españoles, que, a priori, somos tan diferentes a los británicos?

Hay quien dice que el humor es el reflejo de cómo somos como sociedad, y el inglés es una mezcla entre sofisticado, condescendiente, incisivo y, a veces, grosero. ¿Son así los británicos? No lo sé, pero su humor nos encanta.

Y si hablamos de humor inglés hay que hablar de los Monty Python…

Y aunque ahora esté casi denostado, no se puede entender el humor británico sin Benny Hill.

Los Monty Phyton y Benny Hill fueron los reyes de los sketches en televisión, pero si hablamos de series, de ‘comedias de situación’ británicas, la reina fue ‘Un hombre en casa.

Tanto éxito tuvieron los personajes de esta ‘sitcom’ que les hicieron otra serie mítica: ‘Los Roper’…

Y no nos olvidamos de Mr.Bean, de Ricky Gervais, incluso de Oscar Wilde y de los toques de humor negro de Hitchcock o Agatha Christie… Todos ellos son protagonistas de ‘Con permiso de la reina: El humor inglés; de los bufones a la sitcom’, un libro del periodista y escritor Jorge San Román que trata de responder a esa pregunta que nos hacíamos al principio:

¿Qué tiene de especial el humor inglés?: "El humor inglés, la idea, el concepto, tal y como hoy lo entendemos, yo creo que efectivamente se introdujo en España a mitad de la década de los 70, cuando llegaron esas series. Además, en un momento de la transición política que era como abrir una ventana a un estilo de humor o una manera de entender la comedia, que era muy diferente a lo que en España habíamos conocido"

Un humor, el inglés, que en España llamó la atención: "No estábamos acostumbrados a ello. En aquellos momentos solamente teníamos una televisión con un canal y medio, y toda España veía lo mismo. Estas series triunfaron y a mucha gente desde luego no le gustarían, pero sobre todo causaron sorpresa y chocaron"

Jorge San Román nos cuenta también que pretendía con el libro: "Lo que he intentado es hacer algo así como un recorrido para llegar a lo que fue el lograr la gran explosión del humor británico en los años 60. En los años 70"