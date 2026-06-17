Jorge García Berlanga: "Para él la erótica era más importante que el cine, y es la parte que más me ha costado contar"

Con una reflexión sobre cómo somos como sociedad, tan actual, con esa forma de entender que todos formamos parte de lo mismo, hablaba Berlanga sobre esa ejecución que le llevó a rodar “El Verdugo”, una de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, cuando Franco habló sobre la película, dijo: “Berlanga no es comunista. Es algo peor. Es un mal español”.

Esa frase, esa sentencia, da nombre al título de la nueva obra escrita y dirigida por Jorge García-Berlanga, su nieto, en el Teatro Español. “Crónica de un mal español”, nos invita a adentrarnos en los matices y contradicciones del cineasta.

Porque detrás del personaje, detrás del director que retrató como pocos las miserias, los absurdos y también las grandezas de este país estaba la persona. Y quien ahora lo reconstruye es alguien que lo conoció desde una distancia imposible para cualquier biógrafo: la de un niño que escuchaba desde debajo de la mesa durante las sobremesas familiares.

La obra se ha estrenado en el Teatro Español (Del 11 al 28 de junio) como una mezcla de memoria familiar, investigación documental y juego escénico.

Entre el realismo y el esperpento, el montaje convierte la vida del autor de El verdugo, Plácido o La escopeta nacional, entre otros, en un espejo donde se refleja la historia reciente de España. No es solo una obra sobre Berlanga. Es una conversación con su legado.

Jorge García Berlanga, nieto, director y guionista de 'Crónica de un mal español', nos desvela los secretos del cineasta.