Ferrán Riera: "El problema es multifactorial, pero lo resumiría en que el mundo que ofrecemos a nuestros chicos no es el que ellos necesitan"

Hoy queremos echar la vista atrás para hablar de una época que todos hemos vivido, la infancia, la adolescencia.

Seguro que recuerdan esa sensación de ir creciendo en un mundo que a veces nos quedaba grande y otras demasiado pequeño.

En esas etapas, qué importante es tener al lado a personas que te acompañen, que te inspiren… ya sea en casa, en el colegio o en el instituto.

Allí es donde pasan los niños y jóvenes gran parte de su tiempo. El lugar en el que aprender, no solo a nivel académico, también personal.

Y ahí juegan un papel muy importante los profesores. Un gremio que ve cómo cambia la forma de comportarse, de expresarse que tienen las nuevas generaciones.

La tecnología y las redes sociales han promovido que ahora se esté hiperconectado y con una necesidad de inmediatez que también se traslada a las aulas y al bienestar emocional de los alumnos.

Sobre todo esto sabe bien Ferrán Riera.

Este profesor lleva más de 25 años dedicado a la enseñanza. Conviviendo cada día con estudiantes que tienen entre 14 y 24 años y en los que ha notado un repunte de adicciones, autolesiones o trastornos alimentarios.

También una sensación de incomprensión o aislamiento que él lucha por revertir.

¿Cómo lo hace?

A través del valor social de los oficios.

Ayudar en el huerto, en el comedor, en actividades en las que se sientan reconocidos y realizados. Una forma de enseñar que pasa del libro a la acción y que hace que los alumnos asuman responsabilidades y mejoren su autoestima.

Ante estas situaciones, Ferrán tiene claro cual es el problema: "Creo que el problema es multifactorial... Como siempre en la vida los problemas no son solo por una causa. Si lo tuviéramos que identificar en una sola causa, podríamos decirlo así como que el mundo que ofrecemos a nuestros chicos no es el que ellos necesitan. O dicho de otra forma: que el tipo de relación con la realidad que les ofrecemos no corresponde a la humanidad detrás de los chicos."

Y una solución, las actividades, que ayudan, de verdad: "En uno de los colegios hicimos un vivero de insectos donde con estos tipos de chavales, empezamos a cuidar la zona, bañarla, poner cámaras para ver los insectos, etcétera y descubrimos que los chavales en domingo venían, venían a trabajar. Cuando les preguntamos ¿Cómo es que vienes a trabajar el domingo? El chaval dice: Porque cuando estoy aquí en la cabeza se hace silencio."