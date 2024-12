Karla Sofía Gascón: "Me he convertido en un referente quizás porque me encanta guerrear y llevo la lucha conmigo"

En un año en el que las diez películas más taquilleras son secuelas, en un contexto de falta de ideas originales, la película 'Emilia Pérez' ha conquistado los corazones de público y crítica gracias a su valiente propuesta.

El filme cuenta la historia de un narco mexicano que quiere desaparecer para cambiar de sexo y ha triunfado en los premios de cine europeos, recientemente en Cannes, pero también está nominada a diez Globos de Oro, además de que previsiblemente estará entre las favoritas en los Premios Oscar.

El musical trans del director francés es un fenómeno provocador y valiente gracias a sus protagonistas, que también arrasan en festivales. Sobre todo, la actriz que interpreta a ese jefe de un cartel de la droga que sueña con ser mujer, Karla Sofía Gascón. "No me ha dado tiempo a asimilar nada, llevo siete meses, desde que me dieron el premio en Cannes, que no he parado ni un solo día", cuenta la actriz en 'Por fin', donde relata su estresante día a día.

"Es una cosa que me da lástima, no tengo tiempo de decir 'qué impresionante es todo esto'. Que nominen a la película ya es para estar orgulloso, pero que me nominen a mí es una maravilla", cuenta Karla Sofía Gascón, que asegura que hubo momentos de pensar en que algunas cosas "no se sabía si se iban a poder filmar o hacer": "Fue como ir a una tienda, comprar una lámpara, que saliera un genio y dijera 'soy Jaques Audiard', decirle 'quiero hacer la mejor película y ser la mejor actriz' y que me dijera 'toma'. Le tengo que estar eternamente agradecida y él a mí, porque en cada premio no veas cómo le salen los lagrimones al hombre".

La actriz habla de su papel como referente en la sociedad. "Me he convertido en un referente quizás porque me encanta guerrear y llevo la lucha conmigo", afirma, al mismo tiempo que insiste en que "nadie" la va a "callar, porque tiene "argumentos para cualquiera" y se siente "como un soldado en la trinchera".

En este sentido, señala que la sociedad "está retrocediendo" y cometiendo los "mismos errores", para después hacer una alusión a los comentarios presentes en las redes sociales: "Las autoridades tienen que meter mano como sean en redes sociales, a mí porque me importa poco, pero otra persona se rompe, por eso los suicidios, por eso la gente se hunde, acaban con ellos".

Así, sostiene que la película "ayudará a mucha gente" por su "movimiento de prácticamente la lucha del bien contra el mal": "Hay un rollo latino y un rollo de actores muy presente tras la película".