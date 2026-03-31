La increíble historia de las hermanas Raluy: "Es precioso compartir la misma profesión"

El tercer sábado de abril se celebra la jornada mundial del circo. En Por fin, nuestra compañera Beatriz Ramos Puente ha querido dedicar un trocito del programa a estos grandes profesionales. Antes de hablar con nuestras invitadas, Beatriz nos ha recordado cuándo se originó el circo, dónde y cómo surgió. Fue hacia el siglo VI a. C. en la antigua Roma. Allí se empezaron a crear espectáculos públicos que se conocían como ludicircenses.

A pesar de que han pasado los siglos, esta disciplina artística ha sabido mantenerse, evolucionar y adaptarse al paso de los años. En España contamos con uno de los circos más importantes: el Circo Raluy Histórico. De él forman parte nuestras invitadas: Kimberley y Jillian Raluy, hermanas y herederas de esta bonita profesión.

"Para nosotras todo esto es muy importante, pero además somos muy conscientes del circo y nos sentimos muy afortunadas de ser parte de este mundo tan mágico y maravilloso". Ambas llevan inmersas en el circo desde que nacieron. Empezaron este camino profesional juntas y hasta hoy permanecen unidas: "Estamos relacionadas con este mundo desde muy pequeñas". Y aunque les encanta, reconocen que es muy sacrificado: "Necesitas mucha pasión para dedicarte a esto porque requiere mucho sacrificio. Pero cuando te gusta y lo haces con pasión, es más fácil".

Necesitas mucha pasión para dedicarte a esto porque requiere mucho sacrificio

En uno de sus espectáculos más populares cuentan "las verdaderas raíces que tienen los artistas de circo en la Tierra. Nosotras hacemos dos números: uno acrobático con una mezcla de malabares y acrobacia, y otro de cintas aéreas".

Cargadas de motivación y energía, Kimberley y Jillian se definen como "un dúo artístico". Para trabajar a su nivel "se necesita mucha coordinación y mucha unión", pero como ellas han entrenado siempre juntas, les sale natural. Aunque eso sí, no todo lo que reluce es oro: "Después del espectáculo siempre comentamos cómo ha ido y analizamos qué ha pasado cuando hay un fallo". Pero también celebran cuando lo clavan: "Es un logro juntas. Somos hermanas y es precioso compartir la misma profesión; no nos vemos en otro sitio ni en otro lugar".