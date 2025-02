Ildefonso Falcones: "La historia es una, con independencia de las interpretaciones que se puedan hacer"

Ildefonso Falcones tardó cinco años en escribir su primera novela. Lo que no sabía es que el clímax de su vida llegaría con ella. “La catedral del mar” se convirtió en el mayor fenómeno editorial de novela histórica en nuestro país. Vendió un millón y medio de ejemplares en el primer año y fue publicada en más de 40 países. Diez años después, “Los herederos de la tierra” -la continuación de la saga – volvió a batir récords de ventas. Su éxito como escritor ha sido extraordinario. Ahora llega con "En el amor y en la guerra", que transcurre de la mano de los Estanyol en el Nápoles del siglo XV, tras ser conquistada por el rey de Aragón, Alfonso V, en los albores del Renacimiento. La novela recorre la segunda mitad del siglo XV, unos años que supusieron el final del oscurantismo medieval y el inicio del Renacimiento. Fue un momento histórico de confrontación entre culturas. "Los aragoneses estaban todavía en la época medieval. Me interesó mucho el choque cultural entre una ciudad aragonesa todavía ruda, beligerante, osada, atrevida frente a la sociedad italiana, más intelectual, más culta", ha explicado el escritor.

La novela se centra no solo en la trama bélica. También aborda cuestiones políticas y sociales de la época, como la rebelión de los campesinos y los agricultores en Cataluña y la decadencia de la Corona de Aragón. "Cataluña ha entrado en crisis, hay hasta una guerra civil, comercialmente quiebra el banco comercial. Los grandes comerciantes decidieron ser rentistas y les afectó a todos los humildes", ha señalado Falcones

A lo largo de "En el amor y en la guerra" no faltan ni las escenas de guerra ni las de sexo, tanto heterosexual como homosexual: "En esta novela el sexo es un pilar porque cuando empecé a estudiar Alfonso V no encontré una biografía seria sobre él. No tuvo hijos con la reina María, se enamoró de un paje, después de una mujer de la corte… Es un personaje complejo", ha dicho el autor.

Si no estás inspirado tienes que obligarte a escribir, aunque sean dos párrafos

Preguntado sobre qué opina de los que dicen que la historia se puede modificar Idelfonso Falcones ha defendido que: "La historia es una, con independencia de las interpretaciones que se puedan hacer. Nuestra imaginación es infinita, podemos adoptar nuestra imaginación a la trama real, pero no puedo ofrecerle al lector dudas sobre lo que está leyendo".